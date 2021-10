Bassiano, il 30° anniversario dell’Avis

La storica associazione Avis di Bassiano, famosa nella provincia per i suoi eccellenti risultati, compie 30 anni di attività. “Il 10 ottobre è prevista la manifestazione per il 30° anniversario che vedrà l’inaugurazione di un monumento celebrativo presso Viale dei Martiri alla presenze delle altre consorelle provinciali e regionale. Un evento contenuto, il primo dell’era pandemica da Covid 19, che verrà svolto in pieno rispetto delle normative per il contenimento dell’emergenza epidemiologica”, comunica Vincenzo Campagna, presidente AVIS di Bassiano.