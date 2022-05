Bassiano, polemiche per il palazzo giallo ocra in centro

E’ di questi giorni la polemica sul colore scelto per tinteggiare un palazzo in pieno centro storico a Bassiano. Il giallo ocra non è piaciuto all’associazione L’Altra Italia Ambiente, che attraverso il suo delegato per il Lazio Felice Cipriani, ha espresso il proprio dissenso in una nota diramata nel corso della settimana: “Oggi in visita a Bassiano con un gruppo di visitatori si è aperta una bella discussione tra questi su quest’obbrobrio. Tutti hanno ritenuto una scandalo questa macchia di colore, tra l’altro pacchiano, a ridosso di case e palazzi in pietra. Ma come è stato possibile dipingere così un antico palazzo. Non credo che sia stato fatto in una notte. Anche se il Comune di Bassiano non avesse il piano del colore, ritengo che occorra comunque un’autorizzazione per un intervento simile a ridosso del centro storico. Ma quale tecnico, quale amministratore, quale Soprintendenza consente questo scandalo? Bassiano comune del XII secolo vuol cambiare pelle e diventare un borgo marinaro? Va bene allora tingete tutto il paese di giallo. Un saluto felice Cipriani delegato per il Lazio de L’Altritalia Ambiente..“.