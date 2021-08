Beach Volley, Camilla Sanguigni in evidenza in Portogallo

Sembrava pura utopia invece il solo pensiero ha subito solleticato Camilla Sanguigni e Giulia Tamagnone, una delle coppie emregenti del beach volley italiano che hanno preso parte alla tappa portoghese del World Tour, un circuito mondiale di tornei che va da 1 a 5 stelle in base al livello di gioco e al montepremi .

A Cortegaca, in Portogallo, erano rappresentate più di 16 nazioni. Grazie ancche all’imput del capo spedizione Emanuele Monduzzi con tanto di iscrizione. “ Abbiamo mosso i nostri primi timidi passi sulla “sabbia della muerte” portoghese , aggregandoci alla prima coppia che abbiamo troviamo- ha ammesso la Sanguigni, 20enne scuola Futura e frasca vincitrice del Campionato di B2 con S.Salvatore Telesino-; l’inizio dell’allenamento è stato difficile, nessuna delle due è riuscita a stare in piedi per più di cinque passi, figuriamoci i gesti tecnici del muro o del salto, impossibili”.

Come per il campionato italiano, c’è un giorno di partite di qualificazioni per entrare nel maindraw. “Ci siamo giocati la nostra unica chances contro una giovane coppia olandese – ha proseguito Camilla-, superando l’emozione del primo set ed entrando quindi nel tabellone principale”. L’esperienza è poi proseguita con un’altra coppia orange che si è imposta per 2 a 0”. A questo punto per la giovane coppia azzurra è rimasto solo un jolly nel tabellone perdenti da giocarsi contro una coppia lusitana e quindi avvantaggiata dal giocare in casa.

Ma non è bastato perchè Sangugini-Tamagnone si sono imposte 2 a 0 approdando agli ottavi di finale dalla porta secondaria.

Rinvigorite dalla permanenza nel torneo, la coppia italiana ha quindi affrontato e lottato ad armi pari contro avversarie spagnole che sono riuscite ad imporsi solo al tie break. “ E’ stata una esperienza fantasica- ha concluso Sanguigni- abbiamo disputato un torneo con il cuore, belle difese, scambi lunghi e lucidità in attacco. Siamo fiere dell’identità trovata perché siamo uscite insieme dai momenti di difficoltà rimanendo sempre unite . Torniamo a casa arricchite da questa esperienza con l’obiettivo di ripeterci alla prossima tappa nazionale Gold di Palinuro”.