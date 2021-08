Sabaudia, terza edizione del Festival dei Cantautori Italiani

Comincia la grande musica cantautoriale italiana a Sabaudia domani 20 agosto fino a domenica 22 per tre giorni in piazza del Comune col Festival dei cantautori italiani, giunto alla terza edizione.

Ancora una volta una produzione You Marketing, che grazie al patrocinio del Comune di Sabaudia, ha potuto creare un programma che punta sulla musica come forma di intrattenimento di qualità per i numerosissimi turisti.

Sul palco di piazza del Comune, con l’area a ingresso contingentato e possibile solo tramite Green Pass, con la conduzione del giornalista Gian Luca Campagna si alterneranno gruppi e autori che riprodurranno fedelmente i grandi successi che hanno scandito non soltanto la musica italiana ma anche il nostro tempo, attraverso una grafica impattante che ricorda gli eventi di cronaca, sport e costume che sono accaduti nel mondo.

La direzione artistica dell’evento è affidata al musicista Maurizio Mingarelli in arte Raska.

Nella prima giornata di domani 20 agosto sul palco ci sarà un omaggio al maestro Franco Battiato ad opera di Clara Trucchi e Adriano Meliffi.

Nella seconda giornata di sabato 21 sul palco ci sarà invece l’omaggio a Stefano D’Orazio, batterista e voce storica dei Pooh, recentemente scomparso, per poi aprire proprio con i pezzi del repertorio dei Pooh.

Si concluderà domenica 22 con l’omaggio ai Maneskin, vincitori di festival in Italia e all’estero.