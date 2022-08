Bellezze pontine, torna Miss Latina Beach

Torna in città la seconda edizione del concorso “Miss Latina Beach”, dedicato a tutte le bellezze pontine, in programma venerdì 9 settembre 2022 alle ore 21.

Dopo il successo dello scorso anno, l’evento si terrà stavolta presso l’Hotel Mediterraneo di Latina. Proprio qui, affacciati sul mare, sarà montata una passerella di 9 metri contornata da led e fiori, per dare lustro alle 15 ragazze in gara che sfileranno in due uscite, una in shorts e top crop, ed una in costume, messi a disposizione dallo sponsor Kristin Home.

Il format, giunto alla sua seconda edizione, eleggerà la reginetta dell’estate, sotto la direzione di Yvon Tomassini, ideatore e presentatore del concorso, affiancato da Federica Pellegrino, il musical guest Andrea Gregori ed un live rap del gruppo AmericaLatina. Riconfermato Davide di Porto come padrino della serata, che ha portato molta fortuna nella prima edizione. Tra partner dell’evento Opes Latina, con la presenza in serata del dirigente regionale Angelo Berti.

Le cene a bordo passerella sono tutte esaurite, ma ci saranno circa 150 sedute a disposizione per chi vorrà vedere l’evento ed usufruire del cocktail bar. Per chi volesse invece seguire comodamente da casa, potrà farlo in diretta tramite il canale YouTube di latinapress.it.

La giuria sarà composta da nomi conosciuti del nostro territorio, ma che per ora restano anonimi e saranno presentati direttamente il 9 settembre. Tanti gli sponsor che hanno sposato l’evento, contribuendo alla crescita della manifestazione.