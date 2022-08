Latina Lido prende vita con iniziative private, sport e concerti

Il lido di Latina sembra dare segnali di vita grazie alle iniziative private, le sole al momento in grado di attirare l’attenzione di un numero cospicuo di persone e attirare l’attenzione su un litorale troppo spesso trascurato.

Iniziative e concerti che hanno avuto un importante riscontro. La conferma è arrivata anche in questi giorni di agosto. Dopo l’evento che ha visto esibirsi qualche settimana fa il sassofonista di fama internazionale Jimmy Sax, mercoledì sera il Fogliano Hotel New Life ha ospitato Guè Pequeno, uno dei più grandi interpreti della scena rap italiana il cui nome non ha bisogno di troppe presentazioni. Straordinaria la sua performance artistica che ha attirato centinaia di ascoltatori accorsi per il live che sono stati accolti dal Fogliano Hotel New Life.

Una serata trascorsa all’insegna della grande musica con i fan che, per l’evento, si sono riversati anche negli spazi limitrofi all’hotel occupando gran parte della piazza di Capoportiere. Il Fogliano Hotel New Life fa centro con un’ottima organizzazione confermandosi come uno dei capisaldi dell’intrattenimento dell’estate del litorale pontino.