Benacquista: anticipo con l’EuroBasket, posticipo col Pistoia

LATINA – La partita EuroBasket Roma – Benacquista Latina, in programma mercoledì 10 febbraio al PalaAvenali, inizialmente in programma alle 20, sarà anticipata alle 18:30. Si tratta della diciottesima giornata di Campionato di Serie A2 Old Wild West. Altro derby laziale per i nerazzurri guidati dal coach Franco Gramenzi.

Posticipata, invece, a domenica 24 marzo alle 18 al PalaBianchini, la gara casalinga tra la Benacquista e la formazione toscana della Giorgio Tesi Group Pistoia, per la diciannovesima giornata di Campionato di Serie A2 Old Wild West, inizialmente in calendario il 14 febbraio.