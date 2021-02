CISTERNA – La Top Volley Cisterna si prepara alla trasferta modenese, carica della vittoria contro la Tonno Callipo Vibo Valentia.

Il nuovo match, valevole per l’ultimo turno della regular season di Superlega Credem Banca, si svolgerà sabato 6 febbraio alle 17.

Un lungo stop interesserà poi la formazione pontina, che non giocherà partite ufficiali per oltre un mese nell’attesa di riprendere con i play-off per il quinto posto, appendice alla stagione che metterà in palio un posto in Europa.

“Giocheremo sabato a Modena, poi ci sarà qualche giorno di pausa – spiega Oreste Cavuto, schiacciatore della Top Volley Cisterna – poi si ripartirà con una vera e propria preparazione atletica per farci trovare pronti alla ripartenza per i play-off per il quinto posto. La stagione è stata anomala, il Covid ha inciso molto in tutte le squadre e ci tengo a dire che all’assenza del pubblico non ci si abitua mai. Vedere le partite senza spettatori fa male a tutto il movimento e soprattutto ai tifosi ma naturalmente sappiamo che il processo per riportare gli appassionati nei palazzetti è lungo dopo tutto quello che è successo con la pandemia, ma ci auguriamo che l’inizio della prossima stagione possa prevedere una riapertura valutando sempre l’evoluzione della situazione del Covid. La partita con Vibo è stata molto intensa e ci serviva soprattutto per il morale, sicuramente per noi non cambia la classifica, ma ci fa ben sperare per il finale di stagione – chiarisce Cavuto – Sappiamo che abbiamo attraversato un periodo di grande difficoltà ma la voglia di tornare a vincere è stata costante, sappiamo che tutto parte dall’allenamento e con Vibo è stata la dimostrazione”.