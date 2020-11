Anticipato il match che vedrà protagonista la Benacquista Assicurazioni Latina Basket nell’esordio in regular season contro il San Severo.

L’incontro, inizialmente in programma per domenica 22 novembre, si terrà sabato 21 novembre alle 20.30 presso il palazzetto dello sport PalaBianchini di Latina, dove i nerazzurri riceveranno la formazione pugliese.

Come previsto dalle disposizioni dello scorso 23 ottobre, il campionato di serie A2 prenderà dunque il via partendo dalla terza giornata, per poi recuperare le prime due gare.

Il recupero del match casalingo con Scafati, valevole per la prima giornata, è fissato invece per martedì 8 dicembre alle 18:00. La sfida in trasferta sul campo di Cento, valevole per la seconda giornata, è programmata per mercoledì 25 novembre alle 20:30.

Tutte le gare della stagione, potranno essere seguita in diretta streaming sul canale LNP PASS (servizio in abbonamento € 39,90 tutte le info su https://lnppass.legapallacanestro.com/).