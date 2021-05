La Benacquista Latina Basket guarda al futuro

Lunedì scorso, il comunicato ufficiale n. 972 del Settore Agonistico della Federazione Italiana Pallacanestro ha portato una notizia importante per il club pontino, perché sancisce in maniera definitiva la permanenza in Serie A2 della Benacquista Assicurazioni Latina Basket.

Il Girone Blu della fase a orologio si è concluso in anticipo per gli ennesimi focolai di covid che hanno impedito di giocare alcune partite, così come durante tutta la stagione.

I nerazzurri hanno concluso il proprio percorso a quota 8 punti sufficienti a evitare la partecipazione ai play-out, considerato che San Severo ha concluso a 6 e Rieti a 4 e che con entrambe, il Latina, in caso di arrivo a pari punti, aveva il confronto diretto favorevole.

Mariano Bruni, General Manager della Benacquista:

“È stato un campionato difficile e sicuramente falsato dalla situazione sanitaria, che ha portato non poco scompiglio tra tutte le società partecipanti al Campionato di Serie A2 basti pensare a Orzinuovi, Casale Monferrato o Rieti, ognuna colpita in diverso modo dal Covid”.

“La pandemia ha creato molteplici problemi in questa stagione sportiva, è un dato di fatto – commenta il Direttore Sportivo, Sergio Tricarico – partendo dalla nuova e complessa organizzazione con un’attenzione particolare per via di tutte le normative in continua evoluzione, complicando la quotidianità delle singole azioni da compiere, l’adeguamento delle strutture passando per l’informazione e la formazione dei componenti del gruppo squadra e di tutti i collaboratori che ruotano intorno a una società sportiva. Non ultimo il discorso legato ai cadenzati tamponi con cui è stato monitorato ogni componente“.

Anche per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket, come per tutte le altre società della competizione, è stata una stagione all’insegna del sacrificio, provata nello stile di vita, anche sportivo, il timore dato dall’aggressività di un virus sconosciuto e duro da combattere, le continue restrizioni, l’assenza del calore dei tifosi sugli spalti e le difficoltà economiche portate sempre dalla pandemia:

“Avremmo preferito certamente conquistare sul campo la permanenza in Serie A2 – dichiara il GM nerazzurro – ma, per la stagione particolare che abbiamo vissuto, per il nostro gruppo squadra rispettoso dei protocolli per tutelare l’intera società, non facendo mai sviluppare focolai, i tanti infortuni che hanno impedito di giocare con il roster al completo, il calendario continuamente stravolto, mesi di inattività e mesi di partite intense, lo sforzo economico, al fine di mantenere il nome di Latina in un campionato di livello così importante, siamo certi di aver guadagnato la possibilità di continuare a militare nella seconda serie nazionale del basket maschile“.

Valori, sana competizione, aggregazione, condivisione, la Benacquista Assicurazioni Latina Basket basa da sempre il suo modo di fare sport su questi concetti fondamentali, così come ha fatto anche in questa complicata stagione, attraverso la dirigenza, lo staff tecnico, lo staff medico, gli atleti e tutti i collaboratori che hanno contribuito a far si che il basket di Serie A2 sia ancora legato alla città di Latina.