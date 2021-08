Benacquista Latina Basket, girone rosso. Ufficializzato il nuovo calendario

È stato ufficializzato dalla Lega Nazionale Pallacanestro il nuovo calendario del Campionato Nazionale di Serie A2 Maschile per la stagione 2021/22.

Girone Rosso per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket per il campionato di serie A2 Old Wild West che esordirà in regular season domenica 3 ottobre alle ore 18 tra le mura amiche del PalaBianchini.

I nerazzurri riceveranno la Scaligera Verona Basket per mandare in scena subito una sfida inedita, considerando che con la compagine veronese non hanno mai condiviso lo stesso girone nelle passate stagioni.

La seconda giornata vedrà l‘esordio dei pontini in trasferta, precisamente sul campo di Ravenna domenica 10 ottobre, a seguire la Benacquista ospiterà la neo promossa San Giobbe Chiusi per poi concludere il primo mese di gare con l‘esterna a Cento il 24 e il derby casalingo con Eurobasket il 31 ottobre. Novembre si aprirà con la sfida a Chieti, proseguendo il percorso al PalaBianchini affrontando Ferrara. Duplice impegno lontano da casa per Latina che il 21 farà visita a San Severo e il 28 sfiderà a domicilio Forlì al quale seguirà un doppio appuntamento casalingo con le altre due neopromosse Nardò e Fabriano, rispettivamente il 5 e il 12 dicembre. Prima della sosta natalizia, il 19 dicembre, il club latinense affronterà il secondo derby laziale sul campo della Stella Azzurra. La tredicesima e ultima giornata del girone di andata si disputerà il 2 gennaio 2022 al PalaBianchini, dove gli uomini di coach Gramenzi riceveranno Scafati. Una settimana dopo partirà il girone di ritorno e per la Benacquista. Sarà tempo di restituire la visita a Verona, per poi ricevere Ravenna, sfidare a domicilio Chiusi e completare il mese di gennaio tra le mura amiche ricevendo Cento. Febbraio sarà caratterizzato dal derby in trasferta in casa dell’Eurobasket, dalla sfida casalinga con Chieti e dall’esterna sul parquet di Ferrara. Invertendo il cammino del girone di andata, i nerazzurri avranno a disposizione due gare casalinghe con San Severo e Forlì, che precederanno la sosta del 13 marzo per le Final Eight di Coppa Italia, per poi lasciare spazio a due partite lontano dalle mura amiche, sui campi di Nardò e Fabriano. Il mese di aprile si aprirà con il derby casalingo con la Stella Azzurra, mentre la gara al PalaMangano di Scafati, in programma domenica 10, sancirà la fine della prima fase del campionato, alla quale seguirà la “fase a orologio“.