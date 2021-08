Covid Latina, un decesso e 46 contagiati nelle ultime 24 ore

Il bollettino Covid del 13 agosto 2021 diffuso dall’Asl di Latina mette a referto 46 nuovi casi di contagio in riferimento alle 24 ore appena trascorse ed un decesso nel Comune di Aprilia.

I contagi nei 13 comuni interessati si suddividono come segue:

Aprilia 11

Latina 9

Cisterna di Latina 6

Terracina 5

Fondi 4

Formia 2

Sperlonga 2

Gaeta 2

Itri 1

Bassiano 1

Norma 1

Priverno 1

Sezze 1

La campagna vaccinale avanza con 3408 dosi somministrate nelle 24 ore trascorse. Sono 39 le guarigioni e tre gli ultimi ricoveri.

Intanto, nel Lazio si sono superate 7.4 milioni di dosi di vaccino somministrate, il 72% di tutta la popolazione da 12 anni in su, oltre 6 punti la media nazionale. “La nostra regione – commenta l’assessore alla sanità D’Amato – si conferma la prima italiana per copertura vaccinale completa in rapporto alla popolazione. La campagna va avanti e non si ferma. Desidero ringraziare tutte le operatrici e operatori del Sistema sanitario regionale per lo sforzo straordinario che stanno compiendo anche in questi giorni.”