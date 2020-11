La Benacquista Assicurazioni Latina Basket conquista la vittoria casalinga nell’esordio in regular season del campionato di serie A2. I nerazzurri superano la formazione del San Severo 64-49.

Supremazia dei padroni di casa per i primi due quarti grazie soprattutto a una buona difesa del team pontino. Il terzo periodo di gioco ha messo in evidenza la reazione della squadra ospite che è riuscita a risalire la china e chiudere in lieve vantaggio la frazione. Ma la grinta ed il buon gioco di squadra del Latina si fanno sentire nell’ultimo quarto e caparbiamente ristabiliscono e mantengono il vantaggio, vincendo il match.

Franco Gramenzi, capo allenatore della Benacquista commenta: “Abbiamo iniziato, e questo a noi addetti ai lavori fa piacere, nonostante il momento particolare. Si prova a far distrarre i tifosi guardando una partita di pallacanestro. Siamo contenti di questa prima vittoria della stagione, che si presenta molto complessa e difficile dal punto di vista tecnico, al di là delle difficoltà generali di questo periodo. Siamo partiti molto bene in difesa e, secondo me, la partita l’abbiamo retta li prima di tutto. C’è stato qualche errore dell’attacco avversario – spiega – ma molti dei loro tiri li abbiamo contrastati, in molte cose siamo stati attenti. Possiamo e dobbiamo sicuramente migliorare qualcosa. Invece maggiore lavoro dobbiamo farlo nella parte offensiva, dove abbiamo subito San Severo, che è stata brava a rientrare nel terzo quarto. Altrettanto bravi i ragazzi a riprendere in mano la partita, dopo essere andati in svantaggio di 2 punti, e a chiuderla positivamente, con un margine sufficiente se si pensa allo scontro diretto, anche se conosciamo benissimo e sappiamo che San Severo è un campo sempre molto difficile”.

Prossimo appuntamento con i nerazzurri sabato 28 novembre alle 18:30 sul difficile campo della Gevi Napoli, altra squadra già incontrata in Supercoppa.

Benacquista Assicurazioni Latina Basket vs Allianz Pazienza Cestistica San Severo 64-49 (16-4, 32-20, 39-40).

Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Benetti 7, Lewis 5, Hajrovic n.e., Piccone 7, Passera 10, Mouaha 5, Baldasso 14, Bisconti 4, Raucci 6, Gilbeck 6. Coach Gramenzi. Vice Di Francesco.

Allianz Pazienza San Severo: Mortellaro 3, Antelli 4, Angelucci 1, Buffo n.e., Petrushevski n.e., Contento 10, Pavicevic 2, Di Donato 4, Jones 11, Ikangi, Ogide 14. Coach Lardo. Vice Pianizza.

Arbitri dell’incontro: Urso Stefano di Livorno, Beneduce Nicola di Caserta, Marzulli Marco di Pisa.