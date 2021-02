Benacquista Latina, domani il match capitolino contro Eurobasket

LATINA – Domani 10 febbraio alle 18.30, la quinta giornata del girone di ritorno del campionato di serie A2 Old Wild West, che impegnerà la Benacquista Assicurazioni Latina Basket sul parquet del PalaAvenali contro l’Atlante Eurobasket Roma.

L’incontro infrasettimanale metterà i nerazzurri al cospetto della compagine capitolina per la prima volta, per via del posticipo della sfida di andata. La formazione romana, che sta disputando un buonissimo campionato è a quota 16 punti, occupa la quinta posizione in graduatoria ed è reduce dal successo casalingo con Cento. Sarà quindi fortemente motivata a continuare la striscia positiva sul proprio campo.

Partita importante anche per gli uomini di coach Gramenzi reduci dall’incontro con la corazzata Napoli : “Per fortuna la partita con Roma arriva 3 giorni dopo la sconfitta con Napoli che purtroppo ci ha lasciato l’amaro in bocca, anche se essere riusciti a competere sia dal punto di vista dell’energia, che della determinazione con una squadra costruita per disputare un campionato ben diverso dal nostro, è stato un segnale determinante – conferma il playmaker della Benacquista, Marco Passera – Abbiamo giocato a viso aperto, peccato non essere riusciti a portar a casa il risultato, perché forse avremmo potuto farcela, e sarebbe stata una vittoria di grande valore, ma vista la caratura del loro roster rispetto al nostro, il risultato non sorprende”.

Gli aggiornamenti in tempo reale della partita saranno disponibili sulle pagine social della società. Inizio ore 18:30. Obiettivo, conquistare al più presto la permanenza nella seconda categoria nazionale.