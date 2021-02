Tutela del patrimonio culturale, i progetti in provincia

LATINA – Approvati gli scorrimenti di graduatoria relativi alla seconda edizione dell’Avviso pubblico per la valorizzazione dei luoghi della cultura e Avviso pubblico per la valorizzazione delle dimore e dei giardini storici del Lazio.

Tra questi in provincia di Latina spiccano il progetto di valorizzazione del Castello medievale di Itri, il miglioramento della struttura museale di Pontinia del Museo dell’Agro Pontino atto all’inserimento nell’OMR, gli interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento impiantistico della biblioteca comunale G. Manzù di Aprilia, valorizzazione di Torre di Castiglione a Formia e Castello Ducale Caracciolo Carafa a Minturno.

“Quest’anno abbiamo stanziato ulteriori 5,7 milioni per finanziare tutti i 48 progetti selezionati per la Valorizzazione dei Luoghi della Cultura e oltre 700 mila euro a sostegno di tutte e 47 le dimore e i giardini storici ammesse a finanziamento. – afferma il capo di gabinetto della Regione Lazio Albino Ruberti – Un grande successo per la Regione che in questi mesi, nonostante le difficoltà dovute alla crisi pandemica e grazie alla determinazione del Presidente Zingaretti, ha continuato a investire e a credere nella bellezza e nelle enormi potenzialità del territorio. Con questo ulteriore stanziamento, sono 10,9 i milioni investiti per la riqualificazione di musei, archivi storici, biblioteche, aree, parchi archeologici e complessi monumentali e 2,1 milioni quelli per gli interventi di valorizzazione delle dimore e dei giardini storici. – e conclude – Un risultato enorme e mai raggiunto prima”