Benacquista Latina, test impegnativo contro la Virtus Roma

L’anno nuovo si apre con un impegno complesso per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket, attesa domani alle 19:15 sul parquet del PalaTiziano per affrontare la Virtus GMV Roma 1960, nell’ultima gara del girone d’andata.

I capitolini, settimi in classifica con 22 punti, sono reduci da una sconfitta interna contro Ruvo di Puglia e puntano a riscattarsi davanti al proprio pubblico. Con due ex nerazzurri in squadra, Ancellotti e Rodriguez, Roma mira a consolidare il proprio posto nelle zone alte della classifica.

Latina, ferma a 8 punti dopo le sconfitte contro Ruvo e Livorno, affronta l’incontro con una formazione rimaneggiata per gli infortuni di Tomcic e Rossi, ma con determinazione.

La sfida sarà un banco di prova importante per entrambe le squadre, pronte a lottare per i rispettivi obiettivi sul parquet della Capitale.