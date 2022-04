Dulcis in fundo, il Latina torna alla vittoria con Rosseti

Un dolce finale che cancella le recenti amarezze e restituisce la sensazione di un’ottima stagione. Lodevole l’impegno del Latina, affatto sceso in campo per onor di firma, giocando un brutto scherzo al Monterosi, determinato a conquistare la vittoria utile in chiave grigia play off. Invece un’incornata ed un gol tanto atteso di e da Rosseti, ha fatto la differenza di una partita accesa, su un campo appesantito dalla pioggia, in cui entrambe le squadre davano l’impressione di giocarsi punti importanti.

Accolta in pieno la richiesta di Di Donato di chiudere bene la stagione, chiedendo risposte anche a quei calciatori che hanno avuto meno minutaggio, come, oltre a Rosseti, Palermo, D’Aloia e Celli. Note positiva di giornata l’esordio del difensore 2003 Stefano Valerio, prodotto del vivaio nerazzurro.

La partita si racconta con in predominio territoriale del Monterosi, che dopo 8′ minuto ha portato Costantino davanti a Cardinali, reattivo nello spedire in angolo il destro ravvicinato del bomber di casa. Il duello si è ripetuto al 28′, con la differenza che Costantino ha scheggiato il palo su uscita del portiere pontino. Poi ad un passo dall’intervallo si è materializzato il vantaggio ospite. Punizione dalla tre quarti destra, diretta sul primo palo dove Rosseti girato a fil di palo la sfera.

Difficile inizio ripresa per il Latina, chiuso nella sua metacampo, ma in realtà insidiato dai calci piazzati di Parlati, che al 10 ‘ e 11′ hanno toccato la traversa dopo essere stati schiaffeggiati da Cardinali. Prese le misure il Latina ha recuperato terreno, fallendo il raddoppio al 14′ con De Santis, colpo di testa a lato dando la netta sensazione del gol. Poi le occasioni più ghiotte si sono concentrate in contropiede nel recupero, sciupate da Carissoni e Carletti, che nelle occasione specifiche, hanno difettato di precisione e peccato d’egoismo. Ma alla fine applausi meritati per tutti.

“Dovevamo chiudere bene, dedichiamo la vittoria ai nostri tifosi, che ci hanno seguito nonostante il brutto tempo. Rimane un po’ di rammarico guardando la classifica finale, cercheremo di fare qualcosa in più il prossimo anno”. Quanto al gol di Rosseti: “Lorenzo è stato sfortunato per i suoi problemi fisici. Ha risposto alla grande dopo averlo visto allenare con grande continuità. Ma tutti i miei ragazzi sono stati bravi, siamo partiti in ritardo, il risultato raggiunto è importante”. Questo il commento a fine gara di Daniele Di Donato.

Monterosi Tuscia – Latina 0-1

Monterosi Tuscia FC (3-5-2): Alia, Borri, Franchini (32’ st Caon), Verde, Parlati, Tonetto, Rocchi, Mbede Moise, Artistico (24’ st Ekuban), Costantino, Buglio. A dip. Daga, Basile, Milani, Luciani, Tartaglia, Piroli, Abdallah, Del Vescovo, Cotumaccio, D’Antonio.

All. Menichini

Latina Calcio 1932 (3-5-2): Cardinali, Amadio, Rosseti (47’ st Valerio), De Santis, Celli, Palermo, Carissoni, Esposito, Atiagli (1’ st Sarzi Puttini), D’Aloia (1’ st Barberini, 24’ st Teraschi), Jefferson (19’ st Carletti). A dispo. Ciammaruconi, Tonti, Giorgini, Di Livio, Sane, Valerio, Maricca, Rossi.

All. Di Donato

Arbitro: Tremolada di Monza

Assistenti: Alex Cavallina di Parma e Mattia Massimino di Cuneo

Quarto Ufficiale: Andrea Zoppi di Firenze

Marcatori: 45’ pt Rosseti (L)

Note: ammoniti: 26’ pt Buglio (M), 44’ st Borri (M), 2’ st Sarzi Puttini (L), 10’ st De Santis (L), 14’ st Verde (M), 15’ st Barberini (L), 26’ st Teraschi (L), 37’ st Rocchi (M). Recuperi: 1’ pt; 4’ st. Angoli 9-2. Spettatori 523, di cui 128 ospiti.