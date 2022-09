Benacquista, per la terza gara di Supercoppa c’è la trasferta a Nardò

L’ultima gara della fase di qualificazione a gironi della Supercoppa di Serie A2 Old Wild West, per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket coincide con la seconda trasferta consecutiva in Puglia. Oggi 17 settembre alle ore 20:30 i nerazzurri sfideranno a domicilio l’HDL Nardò sul parquet del Pala Andrea Pasca.

Dopo il turno infrasettimanale che ha visto la Benacquista Assicurazioni Latina Basket confrontarsi con l’Allianz San Severo, per la terza e ultima gara della fase di qualificazione della Supercoppa di Serie A2 Old Wild West, i nerazzurri saranno impegnati nella seconda trasferta consecutiva in terra pugliese.

La formazione pugliese, nonostante si sia arresa a San Severo e a Chieti in occasione delle prime due gare della Supercoppa, è un avversario da non sottovalutare, soprattutto quando gioca in casa con il supporto del proprio pubblico.

Sarà necessario attendere l’esito anche dell’altra gara in programma sabato tra San Severo e Chieti, per stabilire la classifica definitiva del girone Azzurro e capire se Latina accederà ai quarti di finale.

Riportiamo di seguito la formula della manifestazione:

Verranno ammesse ai quarti di finale, in programma martedì 20 settembre con gare a eliminazione diretta in casa delle migliori classificate, le 7 squadre vincenti i gironi, oltre alla migliore seconda