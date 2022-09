Latina nel Cuore, l’appello ad ABC per la differenziata a Latina

Il movimento politico di Latina nel Cuore è intervenuto sul tema della raccolta differenziata e il porta a porta, entrando nel merito dell’attività dell’Azienda per i beni comuni (ABC), che gestisce il servizio. Questa la nota:

”Più mettiamo a confronto il piano industriale di ABC con la realtà dei fatti e più ci viene il sospetto che, tolta la copertina, si sia proceduto con un copia e incolla fatto male e senza nemmeno la decenza di controllare cosa ci fosse scritto dalla seconda pagina in poi. Secondo quest’ultimo, infatti, oggi dovremmo essere ben oltre l’80% di raccolta differenziata quando in realtà, al momento, Latina non arriva neanche alla metà di tale percentuale; inoltre, ci era stato comunicato a più riprese che per coprire l’intera città sarebbero state sufficienti poco meno di 200 unità di personale, mentre la realtà dei fatti racconta di recenti assunzioni che hanno fatto raggiungere quota 230 – senza contare che manca ancora un’area che comprende circa 40.000 cittadini e per la quale serviranno probabilmente almeno altri 30 operatori; per non parlare poi dei costi, dato che il PEF di ABC (27 milioni di euro) risulta quasi il doppio di quello di Latina Ambiente (16 milioni di euro) a fronte di numerosi servizi offerti in meno.