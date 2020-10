La Benacquista Latina Basket, annuncia lo stop delle attività del settore giovanile e del minibasket.

La notizia ufficiale arriva da un comunicato della società pontina che utilizza volutamente il termine “time out” per descrivere l’amara decisione, legata alle ultime restrizioni sanitarie.

“Il time-out – che in gergo sportivo, fa riferimento alla sospensione momentanea del gioco – viene utilizzato per dare indicazioni legate all’andamento della gara, per ricordare l’importanza di attenersi a uno schema ben preciso, per riprendere fiato dopo tanto correre e saltare – commenta il club nerazzurro. Ci piace pensare – sottolineano – che questo nuovo momento di sospensione delle attività del minibasket e del settore giovanile, dettato dall’ultimo DPCM, sia uno speciale time-out, che ci permetterà di mettere in campo le nostre migliori qualità. Crediamo in uno sport che crea beneficio e serenità prima di tutto. La salute degli atleti e delle loro famiglie – concludono – ha la priorità su ogni tipo di attività sportiva, ma confidiamo che si possa tornare presto sul rettangolo di gioco con l’entusiasmo e la passione di sempre”.