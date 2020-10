Aprilia, riunione in Prefettura per la sicurezza nei borghi e misure anti-Covid

I numeri dei contagi al coronavirus ad Aprilia sono preoccupanti. Per questo, e anche per dare una risposta alla domanda di sicurezza contro furti e rapine nel borghi apriliani, si è tenuta oggi una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura.

I temi al centro della riflessione sono stati la sicurezza delle periferie, controlli sugli assembramenti vicino agli uffici postali e la gestione delle cerimonie per le imminenti festività.

Nei borghi in particolare sono già stati intensificati i servizi di vigilanza, sia da parte dei carabinieri che dala polizia.

Per quanto riguarda gli assembramenti alle poste, soprattutto durante il pagamento delle pensioni, le forze di polizia presteranno particolare attenzione agli uffici nei giorni segnalati.

Preoccupano anche le ricorrenze religiose del 1 e 2 novembre e il Prefetto inviterà i sindaci ad adottare tutte le disposizioni di competenza per evitare assembramenti, in particolare per i cimiteri per le visite di commemorazione dei defunti.