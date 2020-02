Bilancio Provincia di Latina, ecco per cosa saranno investite le risorse

Approvato oggi dall’assemblea dei sindaci pontini il bilancio di previsione 2020 della Provincia di Latina.

Nove milioni di euro saranno investiti per la rete stradale dell’ente di via Costa, 13 milioni di euro per le scuole, 9 milioni di euro per i Consorzi di Bonifica, 5 milioni di euro per i progetti europei e 4 milioni di euro per alienazioni beni immobili.

All’assemblea, che ha votato anche il bilancio pluriennale 2020-2022, per un totale di 105 milioni di euro, hanno preso parte i sindaci o loro delegati di 19 Comuni, per un totale di rappresentata dell’81,67%. Assenti i Comuni di Campodimele, Cori, Itri, Minturno, Norma, Ponza, Prossedi, Roccagorga, Sezze, Sonnino, Sperlonga, Spigno Saturnia, Santi Cosma e Damiano e Ventotene.

“Il documento portato all’attenzione dell’organo consiliare – ha commentato il presidente Carlo Medici – sintetizza in un processo decisionale che, prendendo in molti casi spunto dalle risultanze dell’anno precedente oltre che dagli strumenti di programmazione pluriennali, definisce, circoscrivendole in termini numerici, le scelte di questa amministrazione esplicitate nel documento di indirizzi in un’ottica annuale e triennale, tenuto conto delle indicazioni e dei principi introdotti dalle manovre recenti.” “Si tratta di un percorso abbastanza complesso – ha aggiunto ancora Medici- che in questi ultimi anni si è oltremodo complicato per la presenza di ulteriori limiti e vincoli che rendono sempre più laboriosa la redazione del documento e il mantenimento degli equilibri parziali e generali”.

