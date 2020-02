Pressing della consigliera Maria Grazia Ciolfi per l’attuazione del Piano Colore della Marina di Latina. L’esponente di Latina Bene Comune, sempre più vicina ai Cinque stelle, titolare del mandato per il lungomare, chiede attraverso una mozione di accelerare l’iter in virtù del “bonus facciate” inserito nella legge finanziaria 2020.

“Il Piano del Colore del Comune di Latina già esiste – afferma la consigliera di maggioranza – ed è contenuto nel regolamento attuativo adottato dal commissario straordinario Guido Nardone che prevede anche le tavole cromatiche per la Marina: sono indicate le tinte sia per le facciate che per recinzioni ed infissi, peraltro anche questi inclusi nel ‘bonus facciate'”.

Insomma, l’attivista “pentastellata” di Lbc torna a promuovere il Piano, “già sottoposto all’attenzione del Consiglio Comunale con un emendamento alla delibera di indirizzi sulla ripianificazione urbanistica il 9 novembre 2018 ed approvato all’unanimità, e presentato anche alla cittadinanza nel corso di un’assemblea pubblica”.

“Spero che l’attuazione del Piano – spiega nel dettaglio – arrivi in tempi brevi, considerando il momento favorevole grazie alle agevolazioni statali previste nel bonus facciate della legge finanziaria 2020. Tale agevolazione consiste in una detrazione dʼimposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna degli edifici. In questi giorni si attende la circolare dell’Agenzia delle Entrate che ne definirà nel dettaglio le modalità applicative, ma leggendo il provvedimento tutto porta a pensare che si tratterà di uno strumento molto importante che se fruito adeguatamente consentirà di attuare una piccola rivoluzione nel volto dei quartieri delle città italiane e, spero, del nostro stesso lungomare”.

“Procedere ad una regolamentazione cromatica dell’edificato della marina di Latina renderebbe giustizia al paesaggio unico che ci circonda. È una proposta che avevo avanzato fin dall’inizio del conferimento del mio mandato – dichiara Ciolfi – ed è un’occasione da non perdere, per rendere più bello il nostro litorale che aspetta solo di essere valorizzato. A mio avviso l’attuazione del Piano del Colore, in associazione ad una politica del cambio di destinazione d’uso dal residenziale al commerciale che sarà possibile attuare con maggiore facilità e premialità con l’applicazione della legge sulla rigenerazione urbana, costituiscono gli strumenti che noi oggi abbiamo a disposizione”.

“Sebbene la visione che abbiamo della Marina preveda un intervento più radicale – prosegue la consigliera – con la pedonalizzazione del lungomare, il trasferimento di tutto il traffico veicolare sulla retrostante via Massaro e la realizzazione di un waterfront degno di una vera città di mare, oggi dobbiamo iniziare dagli strumenti che abbiamo a disposizione. Il risultato per il nostro lungomare sarebbe riqualificante, e ciò lo renderebbe più attrattivo. Attuando subito il Piano, i primi lavori armonizzanti potrebbero già essere eseguiti in vista della prossima stagione balneare: i privati che beneficeranno dei contributi statali saprebbero già come utilizzarli”.

Inserita nella mozione c’è anche un’altra proposta: è quella di valutare la possibilità di prevedere ulteriori agevolazioni, attraverso detrazioni fiscali correlate con i tributi comunali. Lo scopo sarebbe quello di incentivare i privati a realizzare interventi di riqualificazione delle facciate conformandosi al Piano del Colore comunale. “Auspico – conclude la consigliera di Latina Bene Comune – che la mozione, già condivisa da altri colleghi consiglieri, venga accolta dall’intero Consiglio Comunale, così da dare un indirizzo unanime su un tema cosi importante come la Marina che sta a cuore a tutti a prescindere dall’appartenenza politica”.

