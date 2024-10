Blitz nella notte di Latina: sequestri e denunce per violazione della privacy e spaccio di droga

Notte di fuoco a Latina per i Carabinieri che insieme a unità della Sezione Operativa e supportati da quattro Stazioni dipendenti, hanno condotto un’operazione di polizia giudiziaria mirata al contrasto della criminalità organizzata e comune. Durante i controlli, che hanno coinvolto perquisizioni domiciliari e personali, sono state effettuate diverse denunce e sequestri.

Dettagli delle operazioni:

– Violazione della privacy: Una donna, nata nel 1993 e già sottoposta agli arresti domiciliari, è stata denunciata per trattamento illecito di dati. I militari hanno trovato nella sua abitazione quattro telecamere collegate a un DVR, installate senza le dovute autorizzazioni, che sono state sequestrate.

– Droga e munizioni: Un uomo, nato nel 1979, è stato deferito per detenzione illegale di munizioni e possesso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Durante la perquisizione, sono state trovate cinque cartucce calibro 9×19, 1,8 grammi di cocaina, bilancini di precisione, strumenti per il confezionamento delle dosi e 1.105 euro in contanti, ritenuti proventi dell’attività di spaccio.

– Controlli generali: Nel corso dell’operazione, che ha coinvolto 16 militari e un’unità cinofila antidroga, sono stati controllati 51 individui e 21 veicoli. Ulteriori 2 grammi di cocaina sono stati sequestrati a due uomini (di 31 e 59 anni), poi segnalati alla Prefettura come assuntori di droga.

La sostanza stupefacente sarà sottoposta ad analisi approfondite per confermare la qualità e quantità. Le autorità continuano a intensificare i controlli per garantire la sicurezza pubblica e contrastare le attività illegali sul territorio.