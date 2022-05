 Bocce, il Nuovo Grifone si gioca le chance salvezza contro il Capitino

Ancora quattro giornate di regular season per sperare nella salvezza nel campionato di Serie A2 di bocce, specialità raffa.

L’SBT Engineering Nuovo Grifone Latina punta al quart’ultimo posto per agganciare il treno play out.

La caratura degli avversari e alcuni errori durante la stagione, insieme ad episodi poco fortunati sulle corsie di gara, hanno condizionato l’andamento della squadra, affidata da qualche settimana al tecnico campano Salvatore Montanino.

Il prossimo test di campionato mette di fronte i pontini alla seconda forza del Girone 2 Centro Sud, ovvero del Capitino di Isola del Liri, che insieme al Sant’Angelo/Montegrillo, provano ad insidiare il dominio del Flaminio, a più quattro in classifica dai ciociari e gli umbri.

Match alle ore 14.15 presso il bocciodromo di Via Borretti a Borgo Sabotino.

Ed è proprio presso il campo gara del Nuovo Grifone, che si sta preparando un altro grande evento.

Appena archiviato con successo il 4° Memorial Eliseo Testi in rosa, in cui sono state protagoniste le donne, impegnate in una gara individuale in cui si sono confrontate atlete di livello internazionale.

Adesso il prossimo obiettivo della società del presidente Antonelli Testi e del vice Pompeo Porcelli, è il Memorial Carlo Andrea Foglia, gara nazionale a coppie in programma il 12 giugno.