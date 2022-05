Crolla un controsoffitto al Marconi di Latina, feriti tre ragazzi

Momenti di paura quelli vissuti nella tarda mattinata all’Istituto Marconi di Latina, quando, nel pieno dell’orario scolastico, si è verificato il crollo di un controsoffitto di un’aula. I pannelli di cartongesso sono hanno improvvisamente ceduto e hanno colpito tre studenti, tutti di 17 anni, che si trovavano all’interno della classe terza B e per i quali si è reso necessario l’intervento del 118.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e una Radiomobile dei carabinieri. Per i ragazzi, fortunatamente, solo qualche escoriazione e qualche dolore a braccia e spalle. Sono stati accompagnati presso l’Icot. Tecnici e ingegneri della Provincia sul posto per un sopralluogo e per capire le cause che hanno portato al crollo, anche perché da poco erano stati effettuati alcuni lavori di ristrutturazione.