LATINA – La questione rifiuti continua ad essere il tema caldo in tutta la provincia di Latina.Le aree per la collocazione delle discariche e la politica stanno creando molte prese di posizione come quelle di Lega Latina e Latina Bene Comune.

In una nota il coordinatore cittadino della Lega Latina Armando Valiani, espone il suo punto di vista in contrapposizione al patto Lbc-Pd.

«Ci troviamo in questa situazione a causa della scelta scellerata di Coletta che non valutando le conseguenze si è fatto soffiare il controllo della discarica e ora cerca di addossare a qualcun altro le colpe di questo ennesimo fallimento. – e conclude – Noi della Lega diciamo no alla discarica e si alla tutela ambientale»

In merito alla questione della discarica, la Lega tira dritto e lancia addirittura un flash mob, previsto per venerdì alle 17,30 in Piazza della Libertà.

Dall’altro canto troviamo la Latina Bene Comune che commentano l’ultima commissione Ambientr con un comunicato stampa di Elettra Ortu La Barbera e Floriana Coletta.

“Troppo poco ha fatto la politica in passato per proteggere i cittadini e per dare loro la giusta consapevolezza sui temi che li riguardano direttamente. Uno di questi è proprio quello dei rifiuti. Spiegare bene al cittadino le scelte, parlare in maniera corretta di siti di stoccaggio, di impatto ambientale zero, di valutazioni che ancora devono essere verificate e che il Comune ha richiesto sul sito identificato dalla Provincia, sono le scelte che LBC ha fatto e che farà.

Maggiore consapevolezza si acquisisce con la conoscenza, grazie ad un dialogo aperto con i cittadini ed anche attraverso un controllo diretto di quello che si sta facendo: questi sono gli strumenti che LBC ha messo in atto.

La nostra provincia va considerata come un territorio unico, dove le scelte del singolo ricadono sugli altri; ed è giusto che sia in sede provinciale la decisione finale: i comuni devono dare la loro disponibilità a valutare i siti idonei. Chiudere in un sistema pubblico il ciclo dei rifiuti, come indicato dalla Provincia da tutti i 33 Comuni afferenti rappresentati tra cui anche Latina, è una scelta che chiama tutti noi ad una cittadinanza consapevole. – e concludono -Non è più pensabile conferire i propri rifiuti altrove e sarebbe un grave errore che ci farebbe tornare indietro di 30 anni”