Bonus Covid-19, allarme della polizia postale: falsi messaggi Inps per aggiornamento dati

Falsi messaggi Inps per aggiornamento dati relativi al bonus Covid-19. L’allarme arriva dalla polizia postale che ha spiegato si tratta di “smishing“. Se si clicca, si scarica un malware che può far accedere sul dispositivo ottenendone il controllo. Il consiglio è quelli di cancellare gli sms senza aprirli.

La corsa al sito dell’Inps per ottenere il bonus garantito dal governo o controllare lo stato della pratica sta costituendo un’occasione per i truffatori telematici di perpetrare i loro reati. Già nei giorni scorsi lo “Sportello dei diritti” aveva segnalato il falso invito alla richiesta di sussidio per giovani.

Il falso messaggio relativo ai bonus recita “A seguito della sua richiesta accredito domanda COVID-19. Aggiorna i tuoi dati nel inps-informa.online” Cliccando sul link che simula le fattezze del sito originale di Inps, viene scaricato un Apk (malware) che, installato sul cellulare, permette ai criminali di accedere al dispositivo ottenendone il controllo.

Si tratta del cosiddetto fenomeno di smishing, termine che deriva dall’unione delle parole sms e phishing, dove l’ultimo termine indica la “pesca” dei dati.

Il modo migliore per difendersi, è quello di seguire le indicazioni della Polizia Postale e di cancellare immediatamente questi messaggi. Nel dubbio, bisogna consultare il sito istituzionale dell’Inps, aprendo il browser e cliccando l’indirizzo https://www.inps.it/nuovoportaleinps/home.htm

Bisogna prestare la massima attenzione anche ai falsi voucher COOP da 250 euro: “Ancora falsi buoni spesa, questa volta dei supermercati Coop, stanno circolando sulla rete. Gli specialisti del Commissariato di polizia online, nel corso delle attività di monitoraggio della rete, hanno rinvenuto una massiva attività di spamming mediante la diffusione di messaggi pubblicitari truffaldini inerenti una presunta attività sociale dei supermercati Coop”.

I truffatori, in particolare, citando la pandemia e le difficoltà di moltissime persone, attraverso il seguente messaggio: “Coop sta distribuendo generi alimentari gratuiti del valore di 250 euro per sostenere la nazione durante la pandemia di Corona. Sbrigati! Raccogli il tuo voucher GRATUITO qui: http://xxxxxxxxxxxxxxx”, invitano ignari cittadini a cliccare su un falso sito internet della Società Coop e a inserire i propri dati anagrafici per garantirsi il voucher da 250 euro. La Società Coop ha presentato denuncia alla Polizia Postale di Bologna.

Ricordiamo di non cliccare mai sui link che ci vengono proposti ma di digitarli sempre dalla barra delle URL del sito ufficiale della società titolare del marchio. Non compilare mai moduli online con i tuoi dati personali.