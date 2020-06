Borghi più belli d’Italia, San Felice Circeo è in finale

San Felice Circeo è arrivato in finale al concorso i Borghi più belli d’Italia. Nell’ultima manche ha superato, ottenendo 3.063 voti, altri due territori italiani.

La finalissima si terrà dalle 12 di venerdì 19 giugno alla stessa ora di lunedì 22 giugno. Per votare, anche questa volta, occorrerà semplicemente accedere al link https://www.facebook.com/visitlazio/ o navigare sulla pagina social del portale Visit Lazio e cliccare sull’emoticon assegnata (like – cuore – abbraccio) al borgo preferito tra i tre comuni in competizione, nelle giornate sopra indicate.