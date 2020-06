Nuove community del running: in provincia la prima virtual è Olim Palus

Nell’era 2020 germogliano per ovvie necessità sempre più community virtuali del running. In provincia la prima virtual è targata Olim Palus, a poco più di dieci giorni dalla data programmata in calendario. Sarà un evento che permetterà di correre da ogni parte del mondo.

La macchina organizzativa della manifestazione podistica giunta quest’anno alla sua ottava edizione, ci ha creduto fino in fondo, plasmandosi in digitale per fronteggiare lo stop delle corse.

La modalità di svolgimento virtuale infatti, resta ad oggi ancora l’unica soluzione per poter attuare e gestire gare con un numero elevato di partecipanti.

La Notturna Olim Palus – Memorial “Roberto Lazzeri” conosciutissima in provincia e non solo, raduna ogni anno centinaia di podisti che diventano un fiume colorato in piena notte e raccolgono tutto il tifo degli abitanti del centro di Latina. Il classico start è dato da Piazza del Popolo nel cuore pulsante di Latina, con il serpentone che si snoda per le strade cittadine.

Ad attenderci stavolta uno scenario completamente diverso. Sarà possibile infatti prendere parte alla Notturna Olim Palus Virtual sulla distanza di 10 km, scaricando sul proprio smartphone l’applicazione Strava ed iscrivendosi alla gara. La partenza della propria sessione di corsa potrà avvenire esclusivamente dalle 6 di mattina alle 22 di sabato 27 giugno 2020. Sotto l’aspetto tecnico, i dati della sessione verranno inviati direttamente al server che al termine dell’orario stabilito pubblicherà i risultati.

Come spiega l’organizzazione, sono in continua crescita le adesioni, che si attestano attualmente intorno ai 100 partecipanti, provenienti da tutta Italia e oltre. Il bacino forte arriva da Latina, ma si registrano iscritti dalla Sicilia, Emilia Romagna, Veneto, Campania ed un gruppo di podisti oltreoceano da Hong Kong. Proprio per questi ultimi è stata ampliata la fascia oraria che consentirà la partecipazione nonostante il fuso orario.

Sì ai premi, ma come? Non vi sarà una classifica e si procederà con un sorteggio vincitori in diretta. La settimana successiva alla gara, verranno estratti 20 premi, tra cui 10 pettorali (5 femminili e 5 maschili) per l’iscrizione gratuita all’edizione del 2021 e 10 premi messi in palio da Maione Store.

“Questa è l’ottava edizione della Notturna Olim Palus dedicata alla memoria di Roberto Lazzeri – commenta il presidente dell’omonima società Enrico Barbini – Siamo fieri di essere stati i primi in provincia ad avviare una manifestazione virtuale con l’uso di questa piattaforma. La nostra volontà è derivata dal desiderio di non saltare l’anno della manifestazione e di essere più forti del virus. Lo sport – prosegue – è infatti più forte di tutta questa situazione e noi agiamo per il bene dello sport”.

Così come la città di Latina, che si prepara ad accogliere il primo evento della provincia improntato virtualmente, assistiamo a sempre più esempi di questo tipo.

Sono sempre di più gli eventi calibrati sul digitale. In procinto di svolgimento anche la One Run, una corsa da 10 km che non avrà alcuna sede di attuazione e dove ognuno correrà da solo, ma insieme a un’intera community online. L’evento, che durerà 10 giorni a partire dal 21 giugno prossimo, consentirà di percorrere i 10 km tutti insieme nel proprio miglior tempo, oppure accumularli poco alla volta.

L’obiettivo di tutte queste gare è quello di riconquistare le strade della propria città, un chilometro alla volta. Possiamo definire i partecipanti di tali eventi come “corridori del mondo”. L’uomo si reinventa nelle difficoltà e sviluppa una capacità di adattamento ai problemi e così è stato nel trovare un modo di correre simbolico, che abbatte distanze e confini e che permette di coltivare le passioni anche sotto la forte pressione del momento.