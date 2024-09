Borgo Faiti, cominciati i lavori di restauro al Monumento dei Caduti

A Borgo Faiti sono cominciati i lavori di restauro al Monumento dei Caduti e dei dispersi della grande guerra, ad annunciarlo è il presidente del comitato “Faiti 2013” Giancarlo Di Trapano: “Questa mattina la ditta incaricata dal Comune di Latina di effettuare i lavori di restauro del monumento ai caduti e dispersi della grande guerra di Borgo Faiti ha effettuato il sopralluogo propedeutico per l’apertura del cantiere, che ci hanno assicurato prenderà il via già dalla prossima settimana. E’ una grande notizia che ci riempie il cuore di gioia.”

Il restauro del monumento ai caduti di Borgo Faiti è stato il risultato di una stretta collaborazione tra i cittadini e l’amministrazione comunale. Gabriele Spillere, presidente dell’associazione “Nuova Vita al Monumento ai Caduti Borgo Faiti”, ha espresso gratitudine verso il Sindaco Matilde Celentano e l’assessore all’Urbanistica Annalisa Muzio. Spillere ha sottolineato come il sindaco, sin dal suo insediamento, abbia compreso l’importanza del monumento per la comunità e ha elogiato l’assessore per la sua presenza durante il sopralluogo. Ha inoltre evidenziato gli sforzi dell’associazione nel corso degli anni per restituire dignità a questo simbolo storico e ha riconosciuto che, grazie alla sinergia con l’amministrazione, finalmente questo impegno sta dando i propri frutti.