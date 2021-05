Borgo Sabotino, bimbo rimasto chiuso in auto salvato da un poliziotto

É accaduto ieri a Borgo Sabotino. Dopo essere scesa dalla macchina, la madre, chiude lo sportello con chiavi e figlio all’interno, disperata e nel panico inizia a reclamare aiuto.

Parcheggia l’auto, e scendendo per poi fare il giro e prendere il bambino di pochi mesi dal seggiolino del sedile anteriore, chiude per errore lo sportello lasciando dentro le chiavi, senza avere quindi la possibilità di riaprire. Si accorge immediatamente dell’errore e, spaventata per il neonato legato al seggiolino ed esposto al sole, comincia a gridare e chiedere aiuto ai passanti. Viene soccorsa da un poliziotto della Scentifica della questura di Latina fuori servizio, che accorre in suo aiuto rassicurando e calmando la signora. L’agente ha proceduto rompendo il deflettore dello sportello posteriore, riaprendolo e liberando il bambino.

I Superiori ed il questore Michele Spina hanno subito provveduto ad omaggiare l’agente per il gesto.