Borgo Sabotino, maltrattamenti in famiglia: denunciato padre e marito violento

I Carabinieri di Latina, come conseguenza ad un’attività investigativa a seguito di una denuncia già emessa in precedenza, hanno provveduto al fermo di un 33enne del capoluogo per il reato di maltrattamenti in famiglia.

La vittima risulta essere la convivente dell’uomo, costretta dopo ripetuti episodi, ad abbandonare con i propri figli l’abitazione familiare.

Il prevenuto è stato posto in arresto e costretto al trasferimento presso la casa circondariale di Roma – Regina Coeli.

L’operazione si è conclusa nel più breve tempo possibile anche grazie alla strategia di prevenzione e contrasto ai reati di genere, puntando alla massima tutela delle vittime coinvolte.