Borgo San Michele, ascoltati i genitori: la scala antincendio non sarà utilizzata

Marcia indietro della scuola elementare di Borgo San Michele sull’uso della scala antincendio come secondo percorso per l’ingresso dei bambini. La soluzione attuata per arginare il diffondersi del coronavirus non era piaciuta ai genitori delle classi 3B, 4A, 4B, 5A e 5B che avevano chiesto di sapere se la scala fosse in sicurezza.

Il primo giorno di pioggia, dovendo salire sugli scalini senza copertura e non potendo utilizzare l’ombrello gli alunni si erano bagnati ed erano rimasti per ore umidi con le finestre aperte.

A quel punto erano partite le lettere a tutte le persone responsabili della scuola, ma anche al Comune di Latina e ai vigili del fuoco.

La svolta c’è stata dopo l’incontro con la preside del XII circolo di Borgo Faiti. La dirigente aveva considerato di prevedere un unico ingresso, come gli altri anni, ma scaglionato. In questo modo non è più necessario l’utilizzo del secondo percorso.

Entreranno quindi prima gli alunni delle prime, seconde e terze, e poi, quando il cortile è vuoto, quelli di quarte e quinte. Una soluzione che ha rassicurato i genitori preoccupati anche che i figli potessero scivolare. Per farsi sentire ieri per protesta avevano tenuto i bambini a casa. Oggi tutte le lezioni sono riprese regolarmente.