Una classe della scuola primaria di Scauri “Ragazzi del mondo” di Balbo è stata chiusa per Covid. La Asl di Latina ha registrato un positivo e il dirigente ha così comunicato l’isolamento domiciliare (quarantena) per 10 giorni, fino al completamento dei test diagnostici della classe 4 A T.P. e del personale scolastico coinvolto.

Le attività didattiche sono quindi sospese: la 4A TP è una delle prime classi che adotta una quarantena ridotta a 10 giorni rispetto ai 14 che hanno sostenuto gli alunni delle tantissime altre aule chiuse nella provincia, ma anche in tutta Italia. La nuova circolare del ministero della Salute ha previsto infatti 10 giorni di isolamento dall’ultimo contatto positivo per gli asintomatici e un solo tampone negativo per poter tornare a scuola o comunque riprendere le normali attività.

Intanto nelle ieri la scuola è stata sanificata per permettere a tutti gli alunni di continuare a seguire le lezioni in sicurezza.