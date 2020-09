Boxe Latina promossa a pieni voti al Torneo Regionale

La Boxe Latina promossa a pieni voti e pronta ad ospitare nuovi eventi pugilistici su scala nazionale. Un titolo morale che vale più di un podio che ha confermato gli ottimi risultati del team pontino.

Il banco di prova non è stato dei più facili, visto che la sfida era organizzare la fase regionale dei Campionati Italiani giovanili in piena era Covid-19.

Nei quattro giorni, sul ring di via Aspromonte, in diretta sul canale youtube della FPI si sono disputati circa 80 incontri con protagonisti 104 pugili, con fascia di età dai 13 ai 18 anni e fasce di peso dai 37/40 kg a 91+ kg. Rappresentate 45 società da tutto il Lazio.

Raggiante il presidente Turrin, che condivide i complimenti con i membri dello staff.

“Abbiamo studiato per settimane come mettere a proprio agio società, staff e pugili partecipanti. Era un momento delicato per tutti quanti, ripartire con torneo dopo il lockdown significava fare tutto bene per avvalorare la scelta delle autorità sanitarie di far riprendere lo sport agonistico e soprattutto lo sport del ring. Vedere in questi il sorriso, la fiducia e l’entusiasmo di tutto il movimento pugilistico regionale, ci ripaga del lavoro svolto, che se è riuscito al meglio, è per l’abnegazione di tutti i componenti della Boxe Latina che si sono messi a disposizione durante queste quattro giornate. Siamo ancora più motivati e pronti ad accettare nuove sfide”.

Il cerimoniale di premiazione ha previsto anche riconoscimenti per il presidente del Comitato Regionale FPI Adrio Zannoni e il sindaco di Latina Damiano Coletta. Il primo cittadino ha sottolineato l’organizzazione e il palcoscenico: “Mi complimento con Boxe Latina e il presidente Mirco Turrin per la qualità nell’organizzazione e attenzione rispetto alle norme sanitarie. Ho ammirato un impianto come il PalaBoxe gestito con grande attenzione. E’un aspetto importante, perché lo sport dà opportunità ai giovani, distogliendoli dai fattori di rischio. Questo è il caso di un buon connubio tra amministrazione e società sportiva, che sta facendo grandi cose per impegno e qualità, come dimostrano il primo posto nel Lazio (2018) e il secondo in Italia (2019)”.

Al termine della quattro giorni di selezione sono ben 29 i pugili che accederanno alla fase finale in programma dal 6 all’8 novembre presso il PalaSantoro a Roma.