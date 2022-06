Bracconiere nei guai a Ponza, sequestrate 140 cartucce ed un fucile con matricola abrasa

I Militari del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Agroalimentare del Gruppo Carabinieri Forestale di Latina, in collaborazione con la locale Stazione Carabinieri di Ponza, hanno eseguito una perquisizione domiciliare presso l’abitazione di un uomo residente nel comune di Ponza ed indagato a seguito di una denuncia per porto abusivo di arma comune da sparo e attività di caccia in periodo di divieto generale.

Il soggetto, già sottoposto, nel 2016, alla misura cautelare degli arresti domiciliari a seguito di arresto in flagranza per possesso di fucile con matricola abrasa, ricettazione e reati contro la fauna selvatica, è stato individuato, nelle settimane scorse, dai militari del NIPAAF a svolgere attività di caccia, in periodo di divieto generale, sull’isola di Palmarola.

Durante la perquisizione presso l’abitazione dell’uomo sono stati rinvenute 99 cartucce calibro 12 e 5 cartucce calibro 20, mentre in un locale in uso al cacciatore sull’isola di Palmarola i carabinieri hanno rinvenuto un fucile da caccia calibro dodici con matricola abrasa assieme a 36 cartucce di cui venti calibro 20, sedici calibro 12, cartucce che l’uomo non poteva detenere, essendo vigente a suo carico il divieto di detenzioni armi e munizioni emesso in relazione agli specifici precedenti penali. Tutto il materiale è stato sequestrato dai militari.