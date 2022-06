Rimini Wellness, due pontini tra i primi trainer di Hiitthebeat in Italia

Si è conclusa da poco la ‘Rimini Wellness’, la più grande fiera sportiva d’Italia e alla quale hanno partecipato due giovani insegnanti di danza e personal trainer di Latina.

Parliamo di Marco Ugolini e Giulia Mastrogiacomo, presidenti dell’A.C.S.D Magic Jungle, dove da oltre 6 anni insegnano danza e dove ultimamente si sono avvicinati al mondo del fitness diventando i primi Trainer in Italia di una nuova disciplina chiamata Hiitthebeat.

Si tratta di un allenamento Funzionale hiit a tempo di Musica, adatto a tutti. Sponsorizzata dall’ Adidas, HiitTheBeat è trionfata al Rimini Wellness dove i ragazzi hanno conosciuto tanti professionisti del fitness, con lo scopo di allargare il loro team in tutta Italia. Marco e Giulia infatti stanno cercando nuove collaborazioni, un’opportunità lavorativa per tutti gli amanti dello sport e del benessere fisico. Sono previsti due appuntamenti a Luglio 2022 e Settembre 2022 per conoscere il fondatore della disciplina Petair Sowinski che arriverà dalla Germania e formare il nuovo team Hiitthebeat-italia. Trovate Hiitthebeat Italia su Facebook e Instagram. Per avere informazioni sui corsi di formazione contattare 3209387267- 3277365472