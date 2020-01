“Briciole di bellezza”, sarà presentato a Cori il libro di Filippo Cannizzo

La bellezza dell’Italia salverà il mondo. E’ questa la speranza insita nel libro di Filippo Cannizzo che sarà presentato a Cori sabato prossimo, 11 gennaio. L’appuntamento è alle 16, nella sala conferenze del “Museo della città e del territorio” di Cori (via Giacomo Matteotti – complesso monumentale di Sant’Oliva). Il titolo del testo è proprio: “Briciole di Bellezza. Dialoghi di speranza per il futuro del Bel Paese”.

Il libro è già vincitore di due premi: il premio nazionale “Per la Filosofia” 2018 e il premio internazionale “Scriptura” 2019. Il libro, attraverso uno stile originale in cui la narrativa si fonde alla saggistica, racconta di un viaggio attraverso la fragilità della bellezza dell’Italia, fra difficoltà e possibili soluzioni, proponendosi di indicare una strada possibile da percorrere per dare un futuro al Bel Paese: la via tracciata dalla bellezza della penisola italiana. Bellezza intesa come un elemento vivo, diffuso, presente in Italia. Bellezza come condivisione, cura dell’arte e della cultura, sostenibilità ambientale. Bellezza come possibilità di progresso, di crescita e di lavoro per il paese.

Per ciascuna delle questioni affrontate nello sviluppo della narrazione (ambiente, istruzione, lavoro, violenza contro le donne, sanità e molti altri), vengono proposte delle possibili soluzioni, concrete e suffragate da studi specifici sui singoli temi . “Briciole di Bellezza. Dialoghi di speranza per il futuro del Bel Paese” è una dichiarazione d’amore per l’Italia, uno stimolo a non arrendersi davanti ai tentativi di deturpare il profilo e l’anima del Paese.

Il successo inaspettato di vendite, quello delle oltre quattromila copie vendute in nove mesi dalla pubblicazione, ha fatto diventare un caso editoriale il libro di Cannizzo. Filosofo e ricercatore universitario, l’autore ha insegnato a Bologna, Napoli, Roma e, dopo aver collaborato con l’Istituto Luigi Sturzo e la Fondazione Ugo Spirito, ha diretto l’ICC Castelli. E’ stato tra i promotori e ideatori del Festival di Filosofia in Ciociaria.

L’incontro, che gode del patrocinio del Comune ed è stato organizzato dall’associazione Art’Incantiere, sarà moderato dall’insegnante Laura Nanni. Interverranno il sindaco Mauro De Lillis e l’assessore alla Cultura Paolo Fantini.

