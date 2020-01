Latina anche città di mare, Marchiella chiede a che punto stanno i progetti

“Latina anche città di mare”: il consigliere Andrea Marchiella chiede al sindaco Damiano Coletta a che punto stanno i progetti rientranti nel programma per il piano d’investimenti complessivo pari a 64.694.325 euro, di cui 18 milioni di euro coperti dal maxi finanziamento dello Stato.

Con una richiesta di accesso agli atti/interrogazione, depositata il 24 dicembre scorso, il consigliere capogruppo di Fratelli d’Italia chiede notizie e copie degli atti allegati alle deliberazioni nel 2016 e di quelli relativi allo stato di avanzamento del programma. Insomma, Marchiella vuole conoscere lo stato dell’arte dei 25 progetti riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie che l’attuale amministrazione appena insediatasi ha trovato nel cassetto e ha messo in fila per ottenere i fondi statali.

Il programma è legato anche ad altre fonti di finanziamento: 891mila euro di fondi comunali; 23.211.627 euro di fondi privati; 10 milioni di euro per progetti già attivati da realizzarsi da parte del Comune attraverso altri canali di finanziamento; 12.591.698 per ulteriori interventi programmati nell’ambito del Contratto di quartiere Porta Nord. Il finanziamento di 18 milioni di euro proveniente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sarebbe subordinato all’attivazione di una percentuale dei finanziamenti privati.

Perché nulla venga trascurato, in merito alla sua richiesta, Marchilla fornisce anche l’elenco completo di importi e relative coperture.

Il progetto “Latina anche città di mare” prevede: il completamento della viabilità di via Massaro, il programma integrato di intervento Porta Nord per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica e completamento di opere di urbanizzazione, il riuso dell’ex scuola di via Varsavia per ospitare attività amministrative quali il Servizio edilizia pubblica e privata e il Suap, i lavori di riqualificazione dell’ex garage Ruspi per destinarli a nuovi spazi espositivi; la rigenerazione edilizia dell’ex deposito serbatoi idrovore per la realizzazione di un centro polifunzionale al servizio del Centro disabili Tamerici, la realizzazione della rete ciclabile all’interno del circuito della Marina di Latina e strutture funzionali (tratto pedonale via Nascosa/Capoportiere), la riqualificazione delle ex autolinee di via Pio Vi e del mercato settimanale di via Rossetti, lavori di completamento di viale Le Corbusier denominato “Collo d’oca”, il recupero della scuola di Borgo Sabotino e la realizzazione di un impianto natatorio (water my friend).

Di seguito la sua tabella.

