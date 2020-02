Brutta sconfitta per il Linx Latina che cade a Salandra conto il Signor Prestito CMB.

Il match in trasferta valido per la 22esima giornata di campionato, finisce 7-2.

Dopo un primo tempo terminato in pareggio sull’1-1, arriva un risultato pesante per la squadra di Nitti che regge botta fino al 2-2 per poi tracollare.

“Non abbiamo più scuse testa bassa e lavorare – commenta il tecnico pontino – Non c’è niente altro da dire, abbiamo fallito, io in primis mi assumo la responsabilità di una gestione sbagliata delle rotazioni nella ripresa. Dobbiamo dare di più. Non commento la direzione di gara degli arbitri per rispetto del loro ruolo e perché non è mio compito. Ci tengo invece a fare i complimenti ai giocatori del Signor Prestito CMB per l’ottima gara disputata e per la vittoria meritata sul campo ed alla società per l’ottima accoglienza ricevuta. Peccato, invece, dover assistere nel finale alla geniale mossa tattica del loro allenatore Scarpitti di inserire il portiere di movimento a 2’30’’ dalla fine sul punteggio di 7-2, quando noi avevamo smesso di attaccare con il portiere di movimento per lasciare spazio ai ragazzi dell’Under 19”.

Signor Prestito CMB-Lynx Latina C5 7-2 (Primo Tempo: 1-1)

Signor Prestito CMB: Weber, Silletti, Petragallo, Mancusi, Tobe, Zancanaro, Pulvirenti, Fusari, Linhares, Caruso, Sanchez, Vega, Restaino, Ciampitti. All: Scarpitti.

Lynx Latina Calcio a 5: Maggi, Menichella, Aiello, Mauricio, Rabl, Tavares, Palmegiani, Jodi Vives, Lo Cicero, Bagnato, Lauretti, Johnny, Miserina, Jander. All: Nitti.

Arbitri: Beneduce (Nola), Petrillo (Catanzaro)

Crono: Dimundo (Molfetta)

Marcatori: 9’56″pt, 34″st Fusari, 12’15”, 6’15″st Johnny, 8’45 e 17’50 st Weber, 14’31”, 16’28” Zancanaro, 16′ Sanchez

Note: ammoniti Lo Cicero, Rabl, Vega, Linhares, Pulvirenti, Jander, Weber

