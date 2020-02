A Cisterna la videosorveglianza fa scuola. Organizzato un convegno

Il nuovo sistema di videosorveglianza di Cisterna di Latina fa scuola. Inaugurato la scorsa settimana è costituito da un efficiente impianto, strutturato secondo le esigenze della città, che consente di realizzare una rete di controllo che, supportata dalle forze di polizia, forma una barriera contro reati ed atti turbativi della sicurezza urbana. Gestito dalla Polizia Locale, è a disposizione di tutte le forze dell’ordine.

Oltre alla prevenzione e repressione dei reati il nuovo impianto ha la finalità di contrastare fenomeni di abbandono indiscriminato di rifiuti in diverse parti del territorio. Ulteriore punto di forza è il sistema di lettura targhe che consente, in tempo reale, di conoscere se vi sono in circolazione veicoli privi di copertura assicurativa o non in regola con l’obbligo della revisione tecnica. Un sistema integrato, dotato di software performanti in grado di leggere e allertare le forze dell’ordine.

Il nuovo sistema sarà presentato il prossimo 20 febbraio nell’ambito del convegno “La videosorveglianza al servizio delle forze dell’ordine”. L’appuntamento organizzato dal Comando della Polizia Locale di Cisterna di Latina, in collaborazione con PL – Associazione Professionale Polizia Locale, avrà luogo nell’aula consiliare alle 9.

L’evento sarà l’occasione per un confronto tra le diverse forze dell’ordine sull’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza urbana e dei sistemi di lettura targhe.

Le tecnologie sono un valido ausilio per la prevenzione e repressione dei reati, il tutto comunque ricondotto nella sfera della riservatezza dei dati personali in linea con le vigenti normative in materia di privacy.

Gli interventi del convegno verteranno sia sugli aspetti operativi che formali del controllo.

A conclusione dell’evento è previsto un intervento di natura professionale nel quale si affronterà la normativa in materia di veicoli intestati ai cosiddetti prestanome. Un fenomeno purtroppo in costante evoluzione. Verrà illustrata la normativa del codice della strada per contrastare tale fenomeno non nuovo nemmeno nei nostri territori.

Un importante evento per gli addetti ai lavori che conta già oltre 120 iscritti.

Per iscrizioni: polizialocale@comune.cisterna.latina.it – info: 06.96834324 (entro il 17.02.2020)

