BSP, approvato l’anticorpo monoclonale contro il Covid

LATINA – Tutto è pronto per la produzione a Latina Scalo e la distribuzione in tutt’Italia degli anticorpi monoclonali di Eli Lilly, dopo l’approvazione dell’Aifa all’utilizzo contro il Covid-19.

Ad oggi autorizzato all’uso in emergenza negli Stati Uniti, Canada, Arabia Saudita, Ungheria e Germania e presto a disposizione anche per l’Italia.

Le aziende leader nella prevenzione pandemica AbCellera e Eli Lilly hanno scelto collaborare con lo stabilimento pontino della BSP Pharmaceuticals del presidente Aldo Braca, per la produzione dell’anticorpo monoclonale “Bamlanivimab”.

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto da parte del ministro della Salute Roberto Speranza, si conclude la regolamentazione dell’iter di riconoscimento del monoclonale. Sarà solo questione di tempo per l’utilizzo in Italia.

Cosa sono gli anticorpi monoclonali

Gli anticorpi monoclonali, di norma abbreviati in MAb, sono molecole biologiche in grado di riconoscere, legare e neutralizzare in maniera specifica un determinato antigene, estraneo all’organismo.

I destinatari

La popolazione candidabile al trattamento con gli anticorpi monoclonali, secondo la CTS dell’AIFA, dovrà essere rappresentata “unicamente da soggetti di età maggiore di 12 anni, positivi per Sars-CoV-2, non ospedalizzati per Covid-19, non in ossigenoterapia per Covid-19, con sintomi di grado lieve-moderato di recente insorgenza (e comunque da non oltre 10 giorni) e presenza di almeno uno dei fattori di rischio o almeno 2 se uno di essi è over 65“.