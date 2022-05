Buffalos Latina, la Coppa Italia finisce nella fase a gironi

Si è conclusa Sabato 07 Maggio a Latina la terza ed ultima fase finale del girone Sud di Coppa Italia Flag Football.

Presso il campo sportivo dell’ ASD Podgora calcio 1950, si sono sfidate le squadre rappresentanti le regioni Lazio, Campania , Abruzzo e Puglia, per aggiudicarsi le prime tre posizioni valevoli per la fase PlayOff.

Un evento importante per la città ed i padroni di casa, i Buffalos Latina, in quanto parte organizzativa delll’evento ufficiale per la Federazione Italiana di American Football.

Il primo match della giornata per la compagine pontina li ha visti affrontare i Ronin Ortona primi in classifica a pieni Punti.

I Buffalos partono in vantaggio con i Touch Down di D’Amico , rientrato dopo l’infortunio, e di Alessandrini, colonna portante dell’attacco.

Nel secondo tempo, l’esperienza della squadra Abruzzese sale in cattedra, riuscendo a ribaltare il risultato con il risultato finale di 26 a 12, chiudendo un match combattuto e leale.

Il secondo Match in programma è stato contro la squadra Campana Briganti 82 Napoli.

Matematicamente fuori dai giochi e condizionata dagli infortuni in difesa avuti nel match precedente , la partita sarà l’occasione per i ragazzi del Coach Maggiacomo, di sperimentare nuovi schemi e ruoli, valorizzando l’ottimo rendimento delle ultime trasferte di D’Ambrosio e Franzese in difesa, e di Frerè e Carpene in attacco.

La Squadra pontina chiuderà l’evento con 2 vittorie e 6 sconfitte, non riuscendo a sfatare il tabù delle 2 Vittorie da quando compete in questa competizione, uscendo però a testa alta con ottimi spunti di crescita mostrati durante la totalità del percorso e che saranno la base di partenza per il prossimo campionato Nazionale che si terrà questa estate.

Gli altri campi raccontano le ottime prestazioni di Hunters e Ronin, che si classificheranno alla fase finale assieme ai Raiders Roma per il girone Sud, mentre per il girone Nord le classificate per il turno saranno Thunders Trento, Heroes Milano e Hedgehogs Boschetto. I Buffalos chiuderanno 12 Esimi su 15 nel ranking finale.

Convocati :

Offense : Rendicini, Carpene, Alessandrini, Tovo, D’Amico, Frerè , Pilone, Dalla Senta A. (Coach)

Defense : Franzese , Borgese, D’Ambrosio, Dalla Senta L., Marego, Denaro, Sampaolo, Maggiacomo (Coach)