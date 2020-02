Cabine elettriche a Latina, verso la riqualificazione con opere di street art

L’assessore al Decoro urbano di Latina Emilio Ranieri ha annunciato ieri la possibilità di riqualificare le cabine Enel con opere di street art, sugli esempi provenienti da altre città.

La novità è emersa nel corso di un incontro avuto insieme al sindaco Damiano Coletta con il referente Area Centro Affari Istituzionali Territoriali di Enel Italia, Pierpaolo Ventura, e il nuovo responsabile della Zona di Latina di E-Distribuzione, Alessandro Uccheddu.

“L’incontro si è svolto in un clima di estrema cordialità e disponibilità – ha spiegato l’assessore Ranieri – e ci ha consentito di evidenziare le necessità della città rispetto alla situazione degli scavi e ripristini al fine di incrementare la qualità dei servizi offerti. Il Comune ha voluto condividere con E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete a media e bassa tensione, l’esigenza di una serie di interventi da programmare riguardanti in particolar modo l’implementazione e il miglioramento delle linee. Inoltre abbiamo ottenuto un riscontro positivo per quanto riguarda il decoro e il recupero delle cabine elettriche cittadine che l’Amministrazione vorrebbe riqualificare con opere di street art. Siamo molto soddisfatti del rapporto instaurato con E-Distribuzione e presto saranno programmati nuovi tavoli per condividere strategie che possano portare benefici alla città di Latina in termini di qualità dei servizi”.

