Aprilia, pronta per l’inaugurazione la nuova sede del Partito democratico

Il Partito democratico di Aprilia inaugura la nuova sede. L’appuntamento è per martedì 18 febbraio alle 18. L’invito a partecipare è rivolto a tutti i cittadini.

Interverranno Daniele Leodori, vicepresidente della Regione Lazio, assessore al Coordinamento dell’attuazione del programma di governo, i 2 consiglieri regionali Enrico Forte e Salvatore La Penna e il segretario della federazione Pd di Latina Claudio Moscardelli. Sarà offerto ai presenti un piccolo rinfresco.

Nella nuova sede in via Augusto 38, il Partito democratico avrà di nuovo un luogo dove parlare di politica e di problemi reali, dove chiamare i propri iscritti e i simpatizzanti ad esprimere le loro idee, per fare quelle scelte politiche che devono venire dalla base. Un luogo riconoscibile e di riferimento non solo per gli iscritti e i militanti ma per tutta la città di Aprilia.

Una presenza forte di un partito portatore di valori quali libertà uguaglianza e solidarietà, proprio in un momento storico in cui la cronaca ci mostra questi valori ogni giorno calpestati”.

LE VOSTRE OPINIONI

commenti