Cadavere trovato a Sonnino: indagini sulle cause del decesso

Tragedia nella serata di ieri a Sonnino, lungo il fiume nella zona di Capocroce, al confine con il territorio di Pontinia, dove è stato ritrovato il corpo senza vita di un uomo. Il macabro rinvenimento è avvenuto intorno alle 19, e subito è scattato l’allarme con l’intervento dei carabinieri della Stazione di Sonnino, come confermato dal sindaco Gianni Carroccia.

Sul posto sono giunti anche gli agenti della Polizia Scientifica, incaricati di effettuare i rilievi necessari per cercare di fare luce sulla dinamica del decesso. Al momento le cause della morte restano incerte, ma non viene esclusa alcuna ipotesi, compresa quella del suicidio.

Le indagini sono in corso per ricostruire gli ultimi momenti di vita della vittima e per identificare eventuali responsabilità o eventi che possano aver portato alla tragedia.