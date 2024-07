Cade con la moto e muore in via del Lido: la vittima è il cantante Umberto Rufo

Umberto Rufo, 48 anni, è la vittima del drammatico incidente stradale avvenuto all’alba all’incrocio tra via del Lido e via Nascosa. L’uomo, molto conosciuto a Latina e nei centri vicini per le sue esibizioni canore in numerosi locali, ha perso la vita in un fatale incidente con la sua moto.

Rufo stava rientrando a casa dopo una serata trascorsa sul lungomare di Latina quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro la rotatoria che regola il traffico. L’urto è stato talmente violento che l’uomo è stato sbalzato in aria, ricadendo violentemente sull’asfalto, mentre la moto è volata in un’altra direzione.

L’allarme è stato lanciato da alcuni automobilisti? che stavano percorrendo quel tratto di strada. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia Stradale di Aprilia con l’ausilio di una volante della Questura e un’ambulanza del 118. Nonostante i tempestivi tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario, Rufo è morto sul colpo a causa dei gravissimi traumi riportati nella caduta.

La notizia della morte di Umberto Rufo ha suscitato grande cordoglio in città. Molte le testimonianze di affetto e di dolore che amici e conoscenti stanno lasciando in queste ore sul suo profilo Facebook. “Racconterò di te, di quanto hai regalato a chi ha avuto la fortuna di averti accanto, eri prezioso e noi l’abbiamo sempre saputo. Grazie per tutto” scrive un’amica, riflettendo il sentimento condiviso da molti che hanno avuto il privilegio di conoscere Rufo.

Umberto Rufo era noto non solo per il suo talento musicale, ma anche per il suo carattere affabile e generoso. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nella comunità di Latina e nei luoghi dove si esibiva. Le indagini delle autorità continuano per chiarire le dinamiche dell’incidente, mentre la città si stringe attorno alla famiglia e agli amici del musicista in questo momento di profondo dolore.