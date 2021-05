Vaccini, nel Lazio oltre 2.5 milioni di dosi. Astrazeneca, D’Amato: “Open Day da ripetere”

Nella regione Lazio superate 2,5 mln dosi di vaccini somministrati. Il 35% di prime dosi sull’intera popolazione target e oltre il 18% di seconde dosi. Grande è stata la risposta all’Open Day Astrazeneca in programma in questo week end ticket virtuale. Sold out in poche ore nelle prenotazioni con ticket virtuale: “Iniziativa da ripetere al piu’ presto con piu’ dosi” è il commento dell’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato. Dalla mezzanotte di oggi sarà attiva la prenotazione sul portale salutelazio.it per la fascia di età 52 e 53 anni (ovvero i nati nel 1968 e 1969).

Latina

In provincia di Latina nelle ultime 24 ore sono state 4161 le dose di vaccino somministrate. Nella Asl pontina risultano 61 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Nessun decesso. Si registrano inoltre 204 guarigioni e 4 ricoveri. I casi comune per comune:

Cisterna 14

Latina 10

Terracina 9

Fondi 8

Aprilia 5

Sabaudia 3

Pontinia 2

Sezze 2

Sonnino 2

MS Biagio 2

SF Circeo 1

Lenola 1

Castelforte 1

Formia 1

Lazio

Nel Lazio sono in totale 706 i nuovi casi su un totale di oltre 32mila test, tra tamponi molecolari e antigenici. Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 4,4%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2,1%. Sono 10 i decessi (-11), 1100 i guariti, 1599 ricoverati (+10), 231 le terapie intensive (-2). Aumentano i casi e i ricoveri, diminuiscono i decessi e i ricoveri nelle terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 4,4%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2,1%.