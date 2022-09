Cade in un dirupo sul Circeo, recuperato da un elicottero dei Vigili del Fuoco

Un uomo di 63 anni di origini romane, è rimasto ferito dopo esser caduto in un dirupo mentre effettuata un escursione sul Monte del Circeo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Terracina che hanno richiesto l’intervento del ‘Drago VF 140’, l’elicottero proveniente dal reparto volo VVF di Ciampino ha prima individuato il ferito e successivamente ha provveduto alle operazioni di recupero.

Una volta portato in salvo, il 63enne è stato consegnato ai sanitari del 118 che lo hanno trasportato in ospedale a Latina per le cure del caso. Si trovava in compagnia di altre quattro persone, con cui stavano percorrendo un sentiero che porta al Picco di Circe.